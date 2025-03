Több mint 220 ezer Babakötvény-tulajdonosnál csilingelt a kassza a napokban

A díjmentes kincstári Start-számla a gyermek bármely életkorában megnyitható, arra bárki befizethet (szülő, nagyszülő, rokon, barát), és az ott összegyűjtött pénzt már felnőttként, 18 éves korától szabadon felhasználhatja. A Start-számlán automatikusan Babakötvénybe fektetve gyarapszik a megtakarítás, az inflációt 3 százalékkal meghaladó mértékben kamatozik, és a befizetések után évi legfeljebb 12 ezer forint állami támogatás is jár hozzá.

Születésekor az állam 42 500 forint életkezdési támogatást biztosít minden magyar gyermek részére egy letéti számlán, ahol ez az összeg az infláció mértékével kamatozik. Ahhoz, hogy ebből akár milliós nagyságrendű megtakarítása legyen a gyermeknek, Start-számlát kell nyitni a Kincstárnál. Ez egyszerűen megnyitható akár online is, és erre kerül át az életkezdési támogatás összege.

A Kincstár februárban rekordösszegű, mintegy 32 milliárd forint kamatot írt jóvá a gyermekek Start-számláján, amely kiegészülve a most kifizetett állami támogatásokkal a megtakarítások további gyarapodását jelenti a magyar családok számára, derül ki az Államkincstár közleményéből.

