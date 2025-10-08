Történelmi szintre jutott az arany

Szerdán először lépte át az arany az unciánkénti 4000 dolláros szintet. A Reuters cikke szerint a befektetői rali mögött az a szándék áll, hogy fedezzék magukat a globális gazdasági és geopolitikai bizonytalanságokkal szemben.

Az arany hagyományosan értékőrző eszköznek számít bizonytalan időkben. A spotár idén eddig mintegy 54 százalékkal emelkedett, a 2024-es 27 százalékos növekedés után. Az arany 2025 egyik legjobban teljesítő befektetési eszköze, felülmúlva a globális részvénypiacokat és a bitcoint, miközben az amerikai dollár és a kőolaj veszített értékéből.