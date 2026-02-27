1p
Tovább menetel a forint

Közelít a 375-ös árfolyamhoz az euró.

Az MTI összefoglalója szerint erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró röviddel hét óra előtt 375,45 forinton állt, alacsonyabban a csütörtök esti 376,35 forintnál. A dollár jegyzése 319,15 forintról 317,95 forintra gyengült, a svájci franké pedig 412,45 forintról 411,41 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése 1,1809 dollárra erősödött a csütörtök esti 1,1792 dollárról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Súlyos ára lehet az újabb szárnyalásnak az arany kapcsán.

Még biztonságosabb az online állampapír-vásárlás a Magyar Államkincstárban: új védelmi elemekkel bővült a WebKincstár és a MobilKincstár alkalmazás február 26-tól.  A Kincstár állampapír-forgalmazási online felületeinek újabb biztonsági fejlesztései a befektetések védelmét szolgálják.

Erősödött a forint, már csak 375 forint az euró.

Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavaly – vagyonnal súlyozva – átlagosan 9 százalék feletti nettó hozamot értek el. Ráadásul a pénztári portfoliók harmadának hozamrátái kétszámjegyűek lettek.

Vegyesen alakult a forint árfolyama szerda reggelre a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

A keddi bankközi kereskedésben erődsödni tudott a magyar fizetőeszköz.

Vegyesen alakult a forint árfolyama

Erősödni tudott a forint.

Ázsiában több helyen szünnep van, de Hongkong nem laszált.

