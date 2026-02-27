Tovább menetel a forint

Az MTI összefoglalója szerint erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró röviddel hét óra előtt 375,45 forinton állt, alacsonyabban a csütörtök esti 376,35 forintnál. A dollár jegyzése 319,15 forintról 317,95 forintra gyengült, a svájci franké pedig 412,45 forintról 411,41 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése 1,1809 dollárra erősödött a csütörtök esti 1,1792 dollárról.