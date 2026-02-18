Tovább menetel a forint

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 378,00 forintról 377,70 forintra csökkent 18 órakor, napközben 377,55 forint és 378,59 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 413,97 forintról 414,10 forintra emelkedett, míg a dollár jegyzése 319,12 forintról 319,83 forintra erősödött.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1846 dollárról 1,1810 dollárra változott. (MTI)
