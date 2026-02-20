Odacsaphat a nagy tőzsdei ralinak ez az adat

6 százalék. A héten már e szint alatt is járt a Chicagói Fémtőzsde (CME) úgynevezett FedWatch Tool mutatója. Ez az indikátor egy olyan bevett piaci elemző eszköz, amely valószínűsíti a Fed, vagyis az amerikai jegybank szerepét betöltő szerv várható kamatdöntéseit. Segítségével a befektetők számszerűsítve láthatják, mekkora esélyt ad a piac egy-egy kamatemelésnek, tartásnak vagy csökkentésnek a következő Fed ülés előtt.

A 6 százalék alatti, egész pontosan 5,9-es, rendkívül alacsony értékkel pedig annak valószínűségét árazza a piac, hogy a kamatszintek a 325-350 bázispontos sávba kerüljenek a jelenlegi 350-375-ös szintről, azaz, hogy a kamatok bármilyen mértékben, lefelé módosuljanak - írja laptársunk, a szintén a Klasszis Média lapcsoporthoz tartozó Privátbankár. További részleteket itt olvashat.

