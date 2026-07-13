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Befektetés Befektetés Gyorsjelentés Részvény Tőzsde Meta PepsiCo

Kár lenne lemaradni: nyílik a pénzcsap a Wall Street szerint

mfor.hu

Minden adott ahhoz, hogy a legtöbb tőzsdei cég kifejezetten kedvező második negyedéves eredményeket publikáljon. 

A PepsiCo. italgyártó július 9-i üzleti beszámolójának megjelenésével hivatalosan is elindult az amerikai részvénypiac gyorsjelentési szezonja. Az üdítőiről ismert cég riportja egyébként vegyesre sikeredett. Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) tekintetében a várt 2,21 dollárt egy cent híján nem érték el, de a bevételek soron enyhén nagyobb szám szerepel a vártnál.

  • A tényadat 24,1 milliárd dollár lett, míg a piaci elemzők még éppen 24 milliárd alá várták a bevétel szintjét.

Ez lehetett az „üdítő” kivétel?

A PepsiCo lehetett a renitens, ha azt nézzük, milyen várakozásokkal fut neki a piac, és az elemzői réteg a mostani gyorsjelentési szezonnak - írja a Privátbankár.

„Robusztus második negyedéves jelentési szezonra számíthatunk”

ilyen és ehhez hasonló címekkel jelentek meg cikkek a szaksajtóban a felpörgő gyorsjelentési szezont megelőzően. Mindezt a számok is visszaigazolják. Az S&P 500 esetében az EPS-re vonatkozó elemzői várakozások 3,4 százalékkal emelkedtek március vége és június vége között.

  • Ezzel szemben az elmúlt öt évben ilyenkor átlagosan 2 százalékos visszaesést mértek.

Az AI édesít meg mindent

Már az Erste szakértői írták előzetes elemzésükben, hogy a fenti, fokozott optimizmusért elsősorban az energia- és a technológiai szektor szereplői állnak.

Arról, hogy a szektor mely szereplői bonthatnak pezsgőt, valamint további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg. 

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

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