Tőzsdei babona, amely miatt a brókerek is nézik a Super Bowlt

Ha nyugdíjra spórol, jobb, ha most nem néz rá a pénztári hozamaira

Az idős éveikre megtakarítók által kiválasztott portfoliók többségének ugyanis nem sikerült lépést tartania a 14 éve nem látott inflációval. Ráadásul több olyan portfolió is akadt, amely nemcsak reál-, hanem abszolút értelemben is negatív lett. Jobbára csak azok pénze őrizte meg az értékét, vagy még növekedett is, akik felvállalták az akár jelentős kockázatokat, a szárnyaló tőzsdei részvényárfolyamok ugyanis hoztak a konyhára.