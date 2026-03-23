Tragédia: az iráni vegyi eső elmoshatta az olcsó kőolajat, akár évekre

Mérgező, magas szénhidrogén tartalmú fekete eső terítette be Teheránt néhány nappal ezelőtt. Az iráni főváros azután szembesült a borzalmakkal, hogy az amerikai támadások rakétái a városszéli olajraktárakat és a finomítókat lerombolták.

Természeti katasztrófából pénzpiaci csapás

Pletser Tamás, az Erste Olaj- és gázipari elemzője egy nemrég megjelent írása szerint nem indokolt a túlzott nyugalom az olajpiacon. Az elemző részletesen körüljárta, hogy jelenleg igen sok felfelé mutató kockázat azonosítható az olajpiacon, melyek az árakat is feljebb tornászhatják várakozása szerint. Az egyik legfontosabb megállapításnak éppen a fekete eső aláhullása ad értelmet. Kifejti, hogy a brutális, mérgező természeti jelenség láttan az a teheráni állampolgár is könnyedén elbizonytalanodhat, aki annak idején nem hitte el az ördögi nyugatról szóló téziseket az ajatollahnak. Pletser Tamás úgy fogalmaz:

Az iráni teokráciát nem lehet csak légi eszközökkel megbuktatni, sőt, paradox módon az éppen gyengülő rezsimet ez a háború még meg is erősítette.

Pletser Tamás, az Erste elemzője végül, mintegy összegzésként arról ír, ha Donald Trump nem lép vissza, nem hagy teret az iráni rezsimnek, akkor aligha lesz tartós tűzszünet. Az esetleges több száz dolláros olajárakról további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

