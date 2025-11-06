Transzatlanti repülőként szárnyal a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
- Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 386,85 forintról 386,10 forintra csökkent 18 órakor, napközben 385,86 forint és 387,38 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 415,44 forintról 414,61 forintra süllyedt,
- míg a dollár jegyzése 336,19 forintról 334,62 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1511 dollárról 1,1538 dollárra változott.
