Transzatlanti repülőként szárnyal a forint

A magyar fizetőeszköz erősödött a bankközi piacon csütörtökön.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

  • Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 386,85 forintról 386,10 forintra csökkent 18 órakor, napközben 385,86 forint és 387,38 forint között mozgott.
  • A svájci frank jegyzése a reggeli 415,44 forintról 414,61 forintra süllyedt,
  • míg a dollár jegyzése 336,19 forintról 334,62 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1511 dollárról 1,1538 dollárra változott.

A forint lenézett a zöldhasúra
A forint lenézett a zöldhasúra
Fotó: Depositphotos

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

