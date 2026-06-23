Trump is örül: a régi nagy sztárpapír újra berobbant

Alig 18 dollár, majd 130. Bizony, 2025 tavaszán még csak 18 dollárért adták-vették a kereskedők a nagymúltú amerikai chipgyártó részvényeit a Nasdaq parkettjén, míg most bő egy év alatt már 130 dollár felett cserél gazdát egyetlen papír, ami máshogy kifejezve

több mint 600 százalékos erősödésnek felel meg - írja a Privátbankár.

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Az Apple is belekarol

A társaság értékpapírjainak árfolyama azután kezdett ismét erőteljes szárnyalásba, hogy Donald J. Trump, az Egyesült Államok elnöke a napokban bejelentette: a félvezetőgyártó vállalat megállapodást kötött az Apple-lel a chipek tervezése és belföldi gyártásuk terén.

Az elnök éles kritikivál illette elődeit, akiknek szerinte minden eszközzel támogatniuk kellett volna a cégeket, hogy a tech ipar, és az abban előállított előnyös javak ne kerüljenek ki az amerikai földről.

Arról, hogy milyen komoly döntésekkel hozták vissza a céget a sírból, és befektetői szemmel miért kellemes már most a működése további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.