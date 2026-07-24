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Trump egyre durvább: már bennfentes kereskedésből is vaskos hasznot húz?

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A cég rászolgált ugyan némi dorgálásra, de továbbra is úgy látszik: hiába a némileg visszaeső bevételek és a vártnál valamivel rosszabb egy részvényre eső profit, a sűrű, sötét fellegeket hamar kisöpörheti a nagy múltú IT-vállalat. 

 

Beigazolódott, hogy volt alapja a pesszimistává váló céges és elemzői várakozásoknak az IBM teljesítménye kapcsán, ám továbbra is úgy tűnik, hogy izgalmas lehetőség kínálkozhat a befektetőknek. A számítástechnikai mamut körüli káosz ugyanis nem akkora, mint amekkorát az eladási hullám indokolt volna - írja oldalán a Privátbankár.

Nem sokkal maradt le

Nemrég közzétette második negyedéves üzleti riportját a New York-i Armonk központtal rendelkező technológiai óriás. Az IBM július 22-én publikált második negyedéves jelentése szerint:

  • a cég 17,2 milliárd dolláros második negyedéves bevételre tett szert, ami 1 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, de elmarad a múlt heti előzetes jelentés előtt várt 17,48 milliárd dollártól.
  • A vállalat emellett 2,93 dolláros korrigált egy részvényre jutó nyereségről (EPS) is beszámolt, ami 5 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, de elmarad a múlt heti jelentés előtt elemzők által számított 2,95 dollártól.

A menedzsment 2026 egészére óvatos becslést adott: 4-5 százalék közötti bevételnövekedésre számít, míg erre vonatkozóan korábban 5 százalék feletti várakozása volt.

Arról, hogy pontosan mitől könnyebbültek meg az elemzők, valamint arról, hogy miért ígéretes az árfolyam technikai képe további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg. 

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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