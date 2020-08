Trump betiltja a TikTok-ot, hogy Bill Gates megvehesse?

Nagy harc dúl a TikTok nevű kínai közösségimédia-vállalkozás körül, az amerikai elnök a betiltásával fenyegetőzik. Mások a megoldást az amerikai felvásárlásban látják. Állítólag a tulajdonos hajlik is a megegyezésre, de lehet, hogy nagyon megkéri az árát. Micsoda véletlen, a kérők között ott van a Microsoft is, amelynek nagyon jól jönne egy befutott közösségimédia-app.

Amerikaiak tízmilliói arra ébredtek szombaton, hogy az amerikai elnök, Donald Trump kedvencük, a TikTok betiltásával fenyegetőzik. Bár a részletek még nem világosak, a fenyegetés alighanem komoly, ráadásul az elnök jelezte, hogy gyorsan kíván lépni. Azt is hozzátette, hogy nem támogatja, hogy amerikai társaság vásárolja meg a közösségimédia-alkalmazást.

A TikTok főleg a tinédzserek körében népszerű, és már régen azzal vádolják , hogy az Egyesült Államok számára nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Sok személyes adatot tárol ugyanis, így alkalmas lehet kémkedésre, a kínai érdekek kiszolgálására.

Két kérő már van

Amerikai vevők pedig már vannak, legalább két érdekcsoport jelezte szándékát. Az egyik a Microsoft, ez állítólag egycsapásra megoldaná a biztonsági aggályokat, hiszen itt egy amerikai nagyvállalatról van szó. Ráadásul a Microsoft eddig nem volt nagyon sikeres a közösségi média területén, így ezzel nagyot tudna előrelépni.

Eközben a versenytársait, mint a Facebook, a Google, az Amazon, az Apple az amerikai hatóságok erősen nyomás alá helyezték. A héten kellett vezetőiknek az amerikai Kongresszus egyik bizottsága előtt beszámolni arról, hogyan látják társaságukat, és védekezni a vád ellen, hogy túl nagyok és túl nagy a hatalmuk. A TikTok felvásárlása a Microsoft által főleg a Facebooknak jelentene óriási kihívást.

50 milliárd dollár egy app-ért?

A hét közepén az is felmerült, hogy egy amerikai pénzügyi befektetői csoport vásárolná meg a TikTok-ot, a Sequoia és a General Atlantic páros. Ennek alkalmából azt is megszellőztették, hogy a tő tulajdonos, a ByteDance mintegy 50 milliárd dollárra értékeli. Mások ezt sokallják, mert ez a 2020-as várható bevétel ötvenszerese. Ez még a technológiai cégek között is soknak számít, a Snap nevű rivális például csak a 2020-as bevételi várakozás 15-szörösén forog a tőzsdén. (Ez, vagyis a Snap tőzsdei kapitalizációja, közel 33 milliárd dollár).

Grafikon: A FANG+ index (tíz kiemelt technológiai óriásvállalat indexe), a Nasdaq 100 index (NDX, a száz legnagyobb amerikai tech-vállalat) és az S&P 500 általános részvényindex (SPX). (Tradingview.com) Grafikon: A FANG+ index (tíz kiemelt technológiai óriásvállalat indexe), a Nasdaq 100 index (NDX, a száz legnagyobb amerikai tech-vállalat) és az S&P 500 általános részvényindex (SPX). (Tradingview.com)

A Reuters úgy tudja, hogy a ByteDance, a TikTok tulajdonosa elébe szeretne menni az amerikai törekvéseknek, és a megállapodás érdekében hajlandó tulajdonrészétől megválni. Bár felmerült az is, hogy az USA részéről a betiltással való fenyegetőzés csak tárgyalási taktika. A korábbi tárgyalások során állítólag a ByteDance már felajánlotta a részesedése eladását, de egy kisebbségi csomagot megtartott volna. Ezt azonban a Fehér Ház visszautasította.

A Microsoft mindent visz?

A meg nem nevezett források szerint a legújabb tárgyalások már arról szólnak, hogy a ByteDance teljesen kivonulna a társaságból. A Microsoft venné át a TikTok többségét és tevékenységét az Egyesült Államokban. Emellett más amerikai befektetőknek még lehetne benne kisebbségi részesedése.

A TikTok amerikai felhasználói bázisát már százmillió személyre becsülik, a szolgáltatás elsősorban rövid videók megosztásáról híres. A Microsoftnak van ugyan már egy közösségimédia-portálja, a főleg munkakeresésre, szakmai kapcsolatok ápolására használt LinkedIn. A szélesebb tömegekhez azonban ez nem jutott el.

Nem ez lenne az első eset

A ByteDance a Musical.ly videóalkalmazást egy egymilliárd dolláros ügylet keretében szerezte meg 2017-ben, majd a következő évben TikTok néven vitte tovább. Nem kérte ki a külső külföldi befektetésekkel foglalkozó amerikai hivatal engedélyét, amely később eljárást indított ennek kapcsán. (Ez a Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS szervezet.)

A Reuters emlékeztet rá, hogy nem ez lenne az első eset, amikor hasonló adatkezelési aggodalmak miatt egy befektetőnek el kell adnia részesedését. Adatkezelési bizonytalanságokra eddig is volt példa. A hatóság főleg akkor lép fel ellene, ha amerikai katonai vagy titkosszolgálati személyzetet, alkalmazottakat is érint a dolog. Az év elején például az azonos egyneműek közötti randevúzást segítő Grindr alkalmazás tulajdonosai jártak hasonlóan. Korában, 2008-ban pedig a CFIUS azt akadályozta meg, hogy kínai befektetők vásárolják fel a MoneyGram International nevezetű társaságot.