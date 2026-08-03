Trump fújja az európai tőzsdenyitás passzátszelét

Az arany drágult, a dollár gyengült, az euró pedig lényegében változatlan maradt a dollárral szemben.

Az európai tőzsdék közül a londoni FTSE 100 index 0,1 százalékos, a frankfurti DAX index 1,1 százalékos, a párizsi CAC 0,2 százalékos, a milánói FTSE MIB index 0,8 százalékos, a madridi IBEX 35 index pedig 0,7 százalékos emelkedéssel kezdte a kereskedést.

Idehaza a BUX 0,2 százalékos emelkedésbe, 10 óra előtt nem sokkal a magyar tőzsdemutató 146 972 ponton. A főbb részvények közül az OTP 0,2 százalékkal csökken, 46 750 forinton jár. A Mol 0,9 százalékos pluszban, 4570 forinton. A Richter 0,7 százalékkal emelkedik, 11 880 forint. A Magyar Telekom pedig 0,2 százalékkal csökken, 2740 forinton áll.

A piaci hangulatot elsősorban az javította, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb tárgyalásokat jelentett be Iránnal, miközben elhalasztotta a tervezett katonai csapást. Az olajárak visszaesése mérsékelte az inflációs és kamatemelési aggodalmakat, ami kedvezően hatott a részvénypiacokra. A vállalati gyorsjelentési szezon eddigi kedvező eredményei és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvények korábbi erősödése szintén támogatta a piacot.

Az euró árfolyama 1,1528 dolláron állt, ami gyakorlatilag megegyezett a pénteki szinttel. Az európai közös fizetőeszköz a kereskedés korai szakaszában másfél havi csúcsra is emelkedett, miközben az euróövezet kedvező makrogazdasági adatai és az Európai Központi Bank további kamatemelésére vonatkozó várakozások támogatták az árfolyamot.