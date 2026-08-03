Trump fújja az európai tőzsdenyitás passzátszelét

Az arany drágult, a dollár gyengült, az euró pedig lényegében változatlan maradt a dollárral szemben.
Az európai tőzsdék közül a londoni FTSE 100 index 0,1 százalékos, a frankfurti DAX index 1,1 százalékos, a párizsi CAC 0,2 százalékos, a milánói FTSE MIB index 0,8 százalékos, a madridi IBEX 35 index pedig 0,7 százalékos emelkedéssel kezdte a kereskedést.
Idehaza a BUX 0,2 százalékos emelkedésbe, 10 óra előtt nem sokkal a magyar tőzsdemutató 146 972 ponton. A főbb részvények közül az OTP 0,2 százalékkal csökken, 46 750 forinton jár. A Mol 0,9 százalékos pluszban, 4570 forinton. A Richter 0,7 százalékkal emelkedik, 11 880 forint. A Magyar Telekom pedig 0,2 százalékkal csökken, 2740 forinton áll.
A piaci hangulatot elsősorban az javította, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb tárgyalásokat jelentett be Iránnal, miközben elhalasztotta a tervezett katonai csapást. Az olajárak visszaesése mérsékelte az inflációs és kamatemelési aggodalmakat, ami kedvezően hatott a részvénypiacokra. A vállalati gyorsjelentési szezon eddigi kedvező eredményei és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvények korábbi erősödése szintén támogatta a piacot.
Az euró árfolyama 1,1528 dolláron állt, ami gyakorlatilag megegyezett a pénteki szinttel. Az európai közös fizetőeszköz a kereskedés korai szakaszában másfél havi csúcsra is emelkedett, miközben az euróövezet kedvező makrogazdasági adatai és az Európai Központi Bank további kamatemelésére vonatkozó várakozások támogatták az árfolyamot.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.