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Trump miatt üthet be újra a 100 dolláros olajár? Mi jön az újabb pánik után?

mfor.hu

A forgatókönyv már ismert: Irán tüzel, Trump erőszakosan reagál, a tőzsdék megremegnek.

NATO-csúcs ide vagy oda, éppen e találkozó közepette vált ismét világossá, hogy Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke továbbra sem vette le napirendjéről Irán katonai erővel történő térdre kényszerítését. A piaci eredmény nem is váratott magára. Az árupiaci instrumentumok is kivétel nélkül zuhanni kezdtek, egyet kivéve, ami nyilván a kőolaj volt – írja a Privátbankár.

  • A hét közepére a határidős piacon az amerikai WTI olajfajta hordónkénti ára napon belül 7 százalékkal lőtt ki, egészen a 76 dolláros szintig száguldva.
  • Vele tartott az Európában irányadó Brent típusú nyersolaj ára is a ralit tekintve. Ez szerdán egy rövid ideig 80,6 dollárt is ért hordónként, ami esetében szűk 6 százalékos felértékelődést jelentett.

Megint borús a piaci helyzet

A piac és az elemzők összessége már épp rebesgetni kezdte, hogy a kőolaj piaca akár túlkínálattal is szembenézhet, mire ismét rakéták robaja törte meg a nyugalmat a Perzsa-öbölben, és kifejezetten a Hormuzi-szorosnál. Ezzel ismét teljesen kiszolgáltatottá téve és veszélybe sodorva a kőolaj globális ellátási láncát a szoroson keresztül.

Arról, hogy az olajárak tekintetében is visszatárünk-e a háborús állapotokhoz, és milyen elemzői különvélemény született ennek kapcsán, arról további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg. 

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

 

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