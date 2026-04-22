Trump most fortyog? Nem bólogat majd a Fed új elnöke, itt az ígérete

Hiába az elnök embere, a szenátus már meghallgatta, mielőptt megteszik a Fed kormányosának és határozott ígéretet tett.

Magyar idő szerint kedden este meghallgatta az amerikai szenátus illetékes szakbizottsága Kevin Warsh pénzügyi szakembert. A nemrég 56. születésnapját ünneplő Warsh Donald J. Trump amerikai elnök jelöltje a Fed élére, miután a Federal Reserve-t eddig kormányzó Jerome Powell megbízatása májusban lejár.  

Nem lesz báb, se rongybaba

A Federal Reserve leendő elnöke meghallgatásán kifejtette:

„egyáltalán nem” lesz sem Donald Trump amerikai elnök, sem „bárki más kesztyűbábja”, és nem fogja azt tenni, „amit mások diktálnak neki”.

Hozzátette: amennyiben megerősítik tisztségében, a jegybank élén független szereplőként fog tevékenykedni. Hogy a jelölt mit mondott önfejűségéről, és az új elnök mikélnt hathat befektetéseire, arról további részleteket laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

