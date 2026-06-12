Trump nem bombázott – jó nap volt az amerikai tőzsdéken

A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 1,8 százalékkal emelkedett, 50 847 pontra. Az S&P 500-as mutatója 1,7 százalékkal került feljebb, és 7393 ponton zárt. A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 2,5 százalékos komolyabb pluszban zárt, 25 801 ponton fejezve be a kereskedési napot.

A kőolaj világpiaci jegyzésára 2 százalékot esett, és masszívan 90 dollár alá került. A magyar idő szerinti reggeli órákban a Brent kőolaj hordónkénti ára 88 dollár 60 cent, míg az amerikai WTI könnyűolaj 86 dollár 14 centen jár. Az euró-dollár 1,1573-ig szaladt fel.