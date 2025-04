Trump őrült hullámvasútra lökte a forintot

S nagy kérdés, nem esik-e tovább a forint, annak hatására, hogy péntek este ugyan az amerikai Standard and Poor’s hitelminősítő nem változtatott Magyarország befektetésre ajánlott osztályzatán, a kilátásokat rontotta, ami egy leminősítésre utaló jel is lehet.

Ezt azonban újabb éles váltás követte. A forint árfolyama ezúttal zuhanni kezdett, az euróval szemben már a 410-es szint felett is járt, s bár a hetet végül valamivel ezalatt zárta, a csütörtök reggelihez képest még így is csaknem 2 százalékkal gyengébb. Az új vámok hatályba lépésének felfüggesztése miatt ismét kedveltté vált dollár 10 egységgel állt erősebben a forinttal szemben a hétfői nyitáshoz képest, 360-on, míg a svájci frankért 434,13 helyett már 442,28-at kellett adni a bankközi devizapiacon.

Ezzel szemben a dollárért ugyaannyit kellett adni, mint hétfő reggel, aminek az oka a Trump vámintézkedései miatt az Egyesültv Államokkal szembeni bizalomvesztés volt. Az európai vámok 90 napra való felfüggesztésének hírére aztán egy sor más eszközzel együtt a forint is ralizni kezdett. Az euróval szembeni árfolyama közel két százalékkal, 403 alá süllyedt, s ami az igazán érdekes, ezúttal a dollárral együtt erősödött a magyar deviza.

Az eurót hétfő reggel 406,94 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon, egy dollár 370,55-öt, míg egy svájci frank 434,13-at ért. E szintekről gyengülgetett a hazai fizetőeszköz egészen szerda estig, amikor az euró már-már 410 forintba került. Még ennél is jobban, több mint 6 egységgel ment fel a svájci frank árfolyama.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!