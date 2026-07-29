Nagyot üthet, ha Trumppal szembemennek – órák maradtak a piacmozgató döntésig

Az Egyesült Államokban a központi bank szerepét betöltő Fed – magyar idő szerint – szerda este nyolc órakor teszi közzé a júliusi kamatmeghatározó ülésén született döntését - írja oldalán a Privátbankár.

A Donald Trump amerikai elnök bizalmát élvező Fed-elnök, Kevin Warsh még csak második alkalommal lesz jelen elnöki minőségben ezen az eseményen, ám azt már kormányzói kinevezése kezdetén leszögezte: egy fikarcnyit sem sérül a Fed függetlensége a továbbiakban.

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Kereskedők, befektetők és intézményi szereplők tömegei várják feszülten a fejleményeket. A Chicagói Értéktőzsde (CME) FedWatch indikátora szerint a konszenzus egyelőre az, hogy minden marad a régiben:

a piaci résztvevők több mint 60 százaléka arra számít, hogy a monetáris tanács a jelenlegi, 3,5–3,75 százalékos célsávban hagyja az irányadó kamatot.

Ugyanakkor a határidős árazások alapján a tőzsdei kereskedők már csaknem 80 százalékos esélyt adnak egy szeptemberi szigorításnak. Ez a várakozás alapjaiban rajzolhatja újra a kamatpálya várható alakulását.

Arról, hogy melyek azok a komoly intézményi szereplők, melyeknek kétségei vannak a döntés előtt további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.