Megvették Trump szavait, ki is zöldült Amerika

Emelkedéssel zártak hétfőn a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A pénzpiacok a kereskedési nap elején látott mozgásokhoz képest optimista képet mutattak, elemzők szerint a piacok fellélegezve fogadták Trump elnök iráni kritikus infrastruktúráját érintő, részleges visszavonulással felérő nyilatkozatát.
A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 631,06 ponttal, 1,38 százalékkal 46 208,53 pontra nőtt. Az S&P 500-as mutató 74,56 ponttal, 1,15 százalékkal lett magasabb és 6581,04 ponton zárt.
A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 299,15 ponttal, 1,38 százalékkal emelkedett, és 21 946,76 ponton végzett. (MTI)
