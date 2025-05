Trump visszatért – és vele jött a piaci felfordulás is

Fejezetek: 0:00 Beköszönés 1:33 Milyen állapotban van most a világgazdaság? 5:07 Meddig tolerálják a befektetők az agresszív vámpolitikát? 9:37 Fenntartható a jelenlegi kínai gazdasági modell? 21:05 Gazdasági kihívások Európában 28:17 Repülőrajt? Mi okozza a hazai gazdaság gyengélkedését? 35:50 Új csúcson az arany árfolyama. Meddig tarthat ez a trend? 44:02 Ilyen volatilis időszakban mit tehet a magánbefektető? 52:06 Elköszönés

Hol érdemes most befektetni, és kik kerülhetnek ki győztesként a globális átrendeződésből? Hallgassa meg a legfrissebb elemzésünket!

Négy hónap telt el Trump második ciklusából, és már most érezhetőek a következmények a világ tőzsdéin. Miért menekültek sokan aranyba, és mi jöhet még 2025-ben? Vendégünk Kovács Krisztián, a Concorde stratégiai vezetője, aki segít eligazodni az új gazdasági realitásokban.

