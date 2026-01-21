Úgy tűnik, minden fagynak ellenáll a forint

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,92 forintról 384,51 forintra gyengült 18 órakor, napközben 384,22 forint és 385,73 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 415,34 forintról 414,19 forintra süllyedt, míg a dolláré 328,54 forintról 328,38 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1717 dollárról 1,1707 dollárra változott. (MTI)
