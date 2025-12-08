Ugyanolyan gyenge maradt a forint, amint amilyen volt

Az eurót hétfő reggel hét órakor 381,87 forinton jegyezték a péntek este hat órai 381,99 forint után, a dollár jegyzése 327,63 forintra csökkent 328,29 forintról, a svájci franké pedig 407,77 forinton áll 407,80 után. A forint az év eleje óta 7,2 százalékkal erősödött az euróval, 17,6 százalékkal a dollárral és 6,9 százalékkal a svájci frankkal szemben.
(MTI)