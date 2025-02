Új aranytojást tojó tyúk után kell nézniük a babakötvényeseknek?

A Babakötvény kamatánál akár magasabb hozamot is el lehet érni megtakarításos életbiztosítással, befektetési alapokba vagy részvényekbe fektetéssel, ám ezeknek nincs garantált kamatuk, magasabb kockázattal és költségekkel járnak. Ezen kívül több hozzáértést és odafigyelést igényelnek.

„Ha évi 3 százalék inflációval és havi 25 ezer forint befizetéssel számolunk, 18 év alatt akkor is nagyjából 10 millió forint takarítható meg a gyermekünk életkezdéséhez. Az összeg teljesen adó- és költségmentes. A befizetésekre tranzakciós illetéket sem kell fizetni, ha kártyás vásárlásként egyenlítjük ki” – emelte ki Korponai Levente, a money.hu vezetője.

A befizetések után azok 10 százalékával megegyező, maximálisan évi 12 ezer forint állami támogatás jár, valamint minden 2005-ös év után született magyar gyermek részére az állam 42 500 forint életkezdési támogatást is biztosít, amit a Kincstárban egy letéti számlán helyez el. Ha valaki Start-számlát nyit a gyermekének a Kincstárnál (amire már online is van lehetőség), akkor átkerül ide az életkezdési támogatás összege, amiből Babakötvényt vásárol a Kincstár.

