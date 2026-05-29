5p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Befektetés 4iG Jászai Gellért

Új növekedési szakaszba lép a 4iG

mfor.hu

A 4iG Csoport 203 milliárd forintos árbevétellel és 69,3 milliárd forintos kamat-, adófizetés és amortizáció előtti nyereséggel zárta 2026 első negyedévét. A hosszú akvizíciós és transzformációs időszakot követően a vállalatcsoport működésének konszolidációjára, a szakholding-struktúra megerősítésére és a további nemzetközi növekedés előkészítésére helyezi a hangsúlyt. A 4iG közlése szerint a fejlődéséhez a távközlési üzletág továbbra is stabil alapot biztosít, miközben az űr- és védelmi ipari divízió már a csoportszintű nettó árbevétel több mint 11 százalékát adja. A társaság nemzetközi kötvénykibocsátást készít elő, amely a további nemzetközi terjeszkedést és a távközlési holding korábbi akvizíciós hiteleinek refinanszírozását is támogathatja. A cég ősszel nemzetközi kötvénykibocsátást tervez.

A 4iG Csoport erős pénzügyi teljesítménnyel és kiemelkedő növekedéssel zárta 2026 első negyedévét, miközben a vállalatcsoport működésében új szakasz kezdődött. A korábbi évek intenzív akvizíciós és transzformációs időszakát követően a hangsúly egyre inkább a meglévő portfólióelemek integrációjára, a működési hatékonyság növelésére, a csoportszintű szinergiák kiaknázására és a nemzetközi növekedés előkészítésére helyeződik.

A negyedéves teljesítményben továbbra is meghatározó szerepet játszott a távközlési üzletág, amely a konszolidált nettó árbevétel 74,5 százalékát adta. Magyarországon a konvergens szolgáltatási modell, az infrastruktúra-integráció és a One márka köré szervezett kereskedelmi működés, a nyugat-balkáni piacokon pedig az előfizetéses ügyfélbázis erősítése és az ARPU (egy előfizetőre jutó átlagos árbevétel) stabilizálása támogatta a bevételi minőség javulását. Az informatikai üzletág a csoportszintű nettó árbevétel 14,4 százalékát biztosította, teljesítményét a magasabb hozzáadott értékű megoldások, a stabil ügyfélkapcsolatok és a célzott akvizíciók támogatták.

A negyedév egyik legfontosabb szerkezeti fejleménye, hogy az űr- és védelmi ipari divízió bevételi súlya érdemben megnőtt: a szegmens 2026 első negyedévében már a konszolidált nettó árbevétel 11,1 százalékát adta. Ez jelentős előrelépés a korábbi néhány százalékos szinthez képest, és azt jelzi, hogy a 4iG által az elmúlt időszakban tudatosan épített űr- és védelmi ipari portfólió már nemcsak stratégiai növekedési opcióként, hanem érdemi árbevétel-termelő üzletágként is megjelent a Csoport teljesítményében. A növekedést a korábban előkészített projektek elindulása, az akvizíciókkal bővülő portfólió, valamint a védelmi ipari és űripari képességek csoportszintű integrációja támogatta.

A következő növekedési szakasz egyik kulcseleme a nemzetközi finanszírozási háttér erősítése. A 4iG Csoport olyan finanszírozási megoldás előkészítésén dolgozik, amely egyszerre támogatja a nemzetközi terjeszkedést, az újabb akvizíciókat, valamint a Távközlési Holdingban meglévő korábbi akvizíciós hitelek refinanszírozását. A társaság több európai és amerikai bankkal tárgyal a nemzetközi kötvénykibocsátás előkészítéséről, és a Scope mellett egy új, globális hitelminősítő bevonását tervezi (Fitch, Moody’s, S&P). A tervek szerint a 4iG Csoport új hitelminősítése nyár végére rendelkezésre állhat, amely alapján ősszel megvalósulhat a társaság első nemzetközi kötvénykibocsátása.

A 4iG nemzetközi növekedési stratégiájában továbbra is kiemelt szerepet kap a Nyugat-Balkán. A Csoport intenzív akvizíciós előkészítő munkát folytat olyan piacokon, ahol jelenleg még nincs jelen, így Horvátországban, Szerbiában, Szlovéniában és Bosznia-Hercegovinában. A vállalat kisebb és nagyobb tranzakciós lehetőségeket egyaránt vizsgál, amelyek illeszkedhetnek a távközlési portfólióhoz, és hosszabb távon erősíthetik az üzletág növekedési és eredménytermelő képességét. A Csoport emellett Közép-Ázsiában is vizsgálja a terjeszkedési lehetőségeket, ahol Üzbegisztánban tart a legelőrehaladottabb szakaszban.

A 4iG Csoport digitális infrastruktúra-stratégiáját Magyarország földrajzi és hálózati pozíciója is támogatja: a vállalat regionális hálózata Nyugat-Európát köti össze a Nyugat-Balkánnal, a folyamatban lévő nemzetközi adatkapcsolati és tengeri kábelprojektek pedig hosszabb távon kontinensek közötti digitális összeköttetéssé bővíthetik ezt a szerepet. A Csoport célja, hogy a jövőbeni akvizíciók integrációja gyorsabban és hatékonyabban valósuljon meg, miközben a méretgazdaságossági előnyök tovább javítják a profitabilitást és erősítik a vállalat stabilitását.

Az űr- és védelmi ipari üzletágban a 4iG Csoport nemzetközi és transzatlanti együttműködésekre, exportképes technológiákra és NATO-kompatibilis képességfejlesztési irányokra épít, amelyben a Rheinmetall nemcsak a 4iG meghatározó részvényeseként, hanem kiemelt partnerként is jelen van. A CSG Csoporttal kialakított stratégiai partnerség a 4iG közép-kelet-európai védelmi ipari jelenlétét erősíti: a cseh vállalatcsoport részesedést szerez a Rába-csoportban, leányvállalata, a TATRA pedig jelentős katonai tehergépjármű-gyártási képességek Magyarországra telepítését támogatja.

A védelmi és űripari képességek bővítését szolgálják a Northrop Grummannal, az L3Harris-szel és az Apex Technologyval bejelentett együttműködések is: ezek a HUSAT program keretében Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdjának, a HUGEO-nak a megvalósítását, a Lockheed Martin által gyártott HIMARS-rendszerek hazai ipari integrációját, valamint európai kisműholdgyártási kapacitás kialakítását támogatják. A Csoport stratégiai célja, hogy ezekre a nemzetközi és transzatlanti együttműködésekre építve Magyarországon olyan gyártási, integrációs, karbantartási és technológiai kompetenciák jöjjenek létre, amelyek a 4iG-t és a magyar védelmi ipart regionális szinten is versenyképes űr- és védelmi ipari szereplővé teszik.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Az S&P ítéletére vár a forint

Az S&P ítéletére vár a forint

A hitelminősítő döntése kulcsfontosságú lehet a heti záróárfolyamban. Egyre acélosabb árfolyamot céloz meg a reggeli órákban a forint. Már a 354-es szintet közelíti az euróval szemben.

Besokalltak, Trump miatt inkább mindenen túladnak a befektetők

Így indult a csütörtöki nap Európában.

Így döntött a csúcstámadásról a forint

Így döntött a csúcstámadásról a forint

A nem akármilyen szerdai napot követően erre indult a forint csütörtök reggel.

Megérezték: csak toporogtak a bombázás előtt a részvénypiacok

Megérezték: csak toporogtak a bombázás előtt a részvénypiacok

Emelkedetek ugyan a főbb részvényindexek, de az elmozdulás nem volt jelentős.

Ma is kigyúrta magát a forint

Erősödött a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Szaporábban veszi majd a levegőt, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Szaporábban veszi majd a levegőt, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

De nemcsak az uniós pénzzel, hanem a dollárral és a svájci frankkal szemben is erősödött a forint.

Visszavette az irányítást a forint

Nézze, így áll most az euró, a dollár és a frank!

Kicsit gyengült a forint,ennyiért adják az eurót

Kicsit gyengült a forint, ennyiért adják az eurót

Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

A magas kamatszint horgonyt adott ennek a magyar befektetési sztorinak. Wéber Tamás, az Amundi Alapkezelő Zrt. kötvényportfólió-menedzsere

Eufória után józanodás jön? Mi lesz a magyar eszközökkel? – interjú

Miért reagált a piac ennyire kedvezően a magyar politikai fordulatra, és meddig tarthat a forint, illetve a kötvénypiac felülteljesítése? A külföldi befektetők erősebben hittek a magyar sztoriban, mint a belföldiek, de a további erősödéshez már kézzelfogható reformok és hiteles gazdaságpolitika kellenek. Eközben a globális politika bármikor felülírhat mindent. Interjú Wéber Tamással, az Amundi Alapkezelő Zrt. kötvény portfólió-menedzserével.

Bekövetkezik, kegyetlen csapást mérhet az óvatlanok pénzére a hétvége

Szeszélyes, sőt akár veszélyesnek is nevezhető napok állnak a tőzsdézők előtt: az úgynevezett Memorial Day miatti hosszú hétvégén három napra teljesen leáll a kereskedés a tengerentúli piacokon.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG