Új növekedési szakaszba lép a 4iG

A 4iG Csoport erős pénzügyi teljesítménnyel és kiemelkedő növekedéssel zárta 2026 első negyedévét, miközben a vállalatcsoport működésében új szakasz kezdődött. A korábbi évek intenzív akvizíciós és transzformációs időszakát követően a hangsúly egyre inkább a meglévő portfólióelemek integrációjára, a működési hatékonyság növelésére, a csoportszintű szinergiák kiaknázására és a nemzetközi növekedés előkészítésére helyeződik.

A negyedéves teljesítményben továbbra is meghatározó szerepet játszott a távközlési üzletág, amely a konszolidált nettó árbevétel 74,5 százalékát adta. Magyarországon a konvergens szolgáltatási modell, az infrastruktúra-integráció és a One márka köré szervezett kereskedelmi működés, a nyugat-balkáni piacokon pedig az előfizetéses ügyfélbázis erősítése és az ARPU (egy előfizetőre jutó átlagos árbevétel) stabilizálása támogatta a bevételi minőség javulását. Az informatikai üzletág a csoportszintű nettó árbevétel 14,4 százalékát biztosította, teljesítményét a magasabb hozzáadott értékű megoldások, a stabil ügyfélkapcsolatok és a célzott akvizíciók támogatták.

A negyedév egyik legfontosabb szerkezeti fejleménye, hogy az űr- és védelmi ipari divízió bevételi súlya érdemben megnőtt: a szegmens 2026 első negyedévében már a konszolidált nettó árbevétel 11,1 százalékát adta. Ez jelentős előrelépés a korábbi néhány százalékos szinthez képest, és azt jelzi, hogy a 4iG által az elmúlt időszakban tudatosan épített űr- és védelmi ipari portfólió már nemcsak stratégiai növekedési opcióként, hanem érdemi árbevétel-termelő üzletágként is megjelent a Csoport teljesítményében. A növekedést a korábban előkészített projektek elindulása, az akvizíciókkal bővülő portfólió, valamint a védelmi ipari és űripari képességek csoportszintű integrációja támogatta.

A következő növekedési szakasz egyik kulcseleme a nemzetközi finanszírozási háttér erősítése. A 4iG Csoport olyan finanszírozási megoldás előkészítésén dolgozik, amely egyszerre támogatja a nemzetközi terjeszkedést, az újabb akvizíciókat, valamint a Távközlési Holdingban meglévő korábbi akvizíciós hitelek refinanszírozását. A társaság több európai és amerikai bankkal tárgyal a nemzetközi kötvénykibocsátás előkészítéséről, és a Scope mellett egy új, globális hitelminősítő bevonását tervezi (Fitch, Moody’s, S&P). A tervek szerint a 4iG Csoport új hitelminősítése nyár végére rendelkezésre állhat, amely alapján ősszel megvalósulhat a társaság első nemzetközi kötvénykibocsátása.

A 4iG nemzetközi növekedési stratégiájában továbbra is kiemelt szerepet kap a Nyugat-Balkán. A Csoport intenzív akvizíciós előkészítő munkát folytat olyan piacokon, ahol jelenleg még nincs jelen, így Horvátországban, Szerbiában, Szlovéniában és Bosznia-Hercegovinában. A vállalat kisebb és nagyobb tranzakciós lehetőségeket egyaránt vizsgál, amelyek illeszkedhetnek a távközlési portfólióhoz, és hosszabb távon erősíthetik az üzletág növekedési és eredménytermelő képességét. A Csoport emellett Közép-Ázsiában is vizsgálja a terjeszkedési lehetőségeket, ahol Üzbegisztánban tart a legelőrehaladottabb szakaszban.

A 4iG Csoport digitális infrastruktúra-stratégiáját Magyarország földrajzi és hálózati pozíciója is támogatja: a vállalat regionális hálózata Nyugat-Európát köti össze a Nyugat-Balkánnal, a folyamatban lévő nemzetközi adatkapcsolati és tengeri kábelprojektek pedig hosszabb távon kontinensek közötti digitális összeköttetéssé bővíthetik ezt a szerepet. A Csoport célja, hogy a jövőbeni akvizíciók integrációja gyorsabban és hatékonyabban valósuljon meg, miközben a méretgazdaságossági előnyök tovább javítják a profitabilitást és erősítik a vállalat stabilitását.

Az űr- és védelmi ipari üzletágban a 4iG Csoport nemzetközi és transzatlanti együttműködésekre, exportképes technológiákra és NATO-kompatibilis képességfejlesztési irányokra épít, amelyben a Rheinmetall nemcsak a 4iG meghatározó részvényeseként, hanem kiemelt partnerként is jelen van. A CSG Csoporttal kialakított stratégiai partnerség a 4iG közép-kelet-európai védelmi ipari jelenlétét erősíti: a cseh vállalatcsoport részesedést szerez a Rába-csoportban, leányvállalata, a TATRA pedig jelentős katonai tehergépjármű-gyártási képességek Magyarországra telepítését támogatja.

A védelmi és űripari képességek bővítését szolgálják a Northrop Grummannal, az L3Harris-szel és az Apex Technologyval bejelentett együttműködések is: ezek a HUSAT program keretében Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdjának, a HUGEO-nak a megvalósítását, a Lockheed Martin által gyártott HIMARS-rendszerek hazai ipari integrációját, valamint európai kisműholdgyártási kapacitás kialakítását támogatják. A Csoport stratégiai célja, hogy ezekre a nemzetközi és transzatlanti együttműködésekre építve Magyarországon olyan gyártási, integrációs, karbantartási és technológiai kompetenciák jöjjenek létre, amelyek a 4iG-t és a magyar védelmi ipart regionális szinten is versenyképes űr- és védelmi ipari szereplővé teszik.