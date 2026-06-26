Új szabályok jöhetnek az MFB-nél: benyújtotta a kormány a törvénymódosítást

A kormány ma benyújtotta a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-ről szóló törvény módosítását, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelről szóló jogszabály hatályon kívül helyezését célzó javaslatot. A módosítás egyik fő célja az uniós források hatékonyabb felhasználásának biztosítása, valamint a vonatkozó jogszabályok egységes értelmezésének megteremtése.

A javaslat több ponton is szigorítaná az MFB működését. A bank kizárólag átlátható szervezeteknek nyújthatna hitelt, kölcsönt, kezességet vagy garanciát, ahol a tényleges tulajdonosi háttér egyértelműen beazonosítható.

Emellett új követelményként jelenik meg a kockázatkezelési-kockázatvállalási bizottság felállítása, valamint a programalapú finanszírozások esetében kötelezővé válna a piaci hiányra és hatékonyságra vonatkozó elemzések nyilvánosságra hozatala.

A módosítás értelmében az állam csak akkor vállalhatna egyedi kormányhatározattal készfizető kezességet, ha az ügylet nemzetgazdasági szempontból indokolt, és más finanszírozási mód nem elérhető. Az ilyen döntések a jövőben nyilvánosak lennének.

EU-s források és RRF-projektek szigorúbb kontrollja

Az RRF keretében érkező források felhasználása is szigorúbb ellenőrzés alá kerülne. A tőkeemelések kizárólag a jóváhagyott uniós célok szerint használhatók fel, és minden esetben előzetes bizottsági véleményhez kötöttek lennének. A programokhoz kapcsolódó ügyleti adatok – így az ügyfelek neve és az összegek – szintén nyilvánossá válhatnak.

A törvény szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezetne be az MFB vezető tisztségviselői számára. Kizárnák például a politikai vagy kormányzati jogviszonyban állók megbízását, valamint a lobbitevékenységet folytató személyeket is. A módosítás szerint az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai csak objektív, törvényben meghatározott okokból lennének visszahívhatók.

A Főváros csődjéhez kapcsolódó hitelt kivezetnék

A javaslat hatályon kívül helyezné a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelről szóló korábbi törvényt, valamint az ehhez kapcsolódó szabályozási elemeket is.

A gazdaságfejlesztésért felelős miniszter gyakorolná a jövőben az állam nevében a tulajdonosi jogokat az MFB felett. A kormány szerint a módosítás célja az átláthatóbb, egységesebb és szigorúbban ellenőrzött fejlesztési banki működés kialakítása.