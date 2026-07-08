3p
Befektetés Eximbank

Új vezető az EXIM élén

mfor.hu

2026. július 8-tól Kiss Zalán tölti be az EXIM Magyarország vezérigazgatói tisztségét.

Az új vezető kinevezésének célja az intézmény szakmai működésének további erősítése, a szervezeti megújulás támogatása, valamint az EXIM Magyarország értékteremtő szerepének megerősítése a magyar vállalkozások exportfinanszírozásában.

Az EXIM Magyarország a magyar gazdaság egyik meghatározó pénzügyi intézménye, amely stratégiai szerepet tölt be a hazai vállalkozások nemzetközi versenyképességének erősítésében és külpiaci növekedésük támogatásában. A következő időszak kiemelt célja az intézmény működésének további megerősítése, a prudens és átlátható működés fenntartása, valamint a hosszú távú fejlődést támogató szervezeti működés biztosítása.

Az új vezérigazgató kiemelt feladata lesz az EXIM portfóliójának felülvizsgálata és a működési folyamatok fejlesztése. Emellett a szervezet szakmai és szervezeti megújulását is irányítja annak érdekében, hogy az intézmény tovább erősítse pozícióját a magyar vállalkozások stratégiai pénzügyi partnereként.

Kiss Zalán közel húszéves hazai és nemzetközi bankszakmai, vállalatfinanszírozási és felsővezetői tapasztalatot szerzett pénzügyi szakember. Pályafutása során meghatározó vezetői feladatokat látott el Magyarország vezető pénzintézeteinél, kiemelkedő tapasztalatot szerezve szervezeti integrációk, működési transzformációk és nagyméretű vállalati üzletágak stratégiai irányítása terén.

Vezetői pályafutása során több milliárd euró értékű vállalati hitel- és betétállomány kezeléséért, vállalatfinanszírozási és strukturált finanszírozási tranzakciókért, valamint jelentős üzletfejlesztési és kockázatkezelési feladatokért felelt.

Kiss Zalán, az EXIM Magyarország vezérigazgatója a kinevezés kapcsán elmondta:, hogy  "Az előttünk álló időszak legfontosabb feladata az intézmény szakmai működésének megerősítése, a portfólió átfogó felülvizsgálata, valamint annak biztosítása, hogy az EXIM magas szakmai színvonalon, prudens és átlátható működéssel, értékteremtő módon támogassa a magyar vállalkozások nemzetközi versenyképességét. Meggyőződésem, hogy ezt a célt a szervezetben felhalmozott tudásra, a munkatársak szakmai felkészültségére és elkötelezettségére építve lehet megvalósítani, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium szakembereivel és a külpiaci terjeszkedésben a hazai vállalatokat támogató szervezetekkel együttműködésben. - emelte ki Kiss Zalán.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Mi folyik itt? Megint rakétázik az olaj

Nem volt tartós a nyugalom a kőolaj piacán.

Nem igazán vártuk ezt a forinttól

Nem igazán vártuk ezt a forinttól

A devizapiacon a szerda is hozott nem remélt mozgásokat a magyar fizetőeszköznél.

A forintot hidegen hagyták az MTVA-ban történtek

Gyengült a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Németh Gábor

Euróbevezetés és kamatvágás: Németh Gábor a forint erősödésének hátteréről

A forint szokatlan, többéves csúcsra erősödött az euróval szemben, miközben a magyar állampapírpiacon a nemzetközi trendekkel teljesen szembeúszva csökkennek a hozamok. Mi állhat a háttérben? Valóban realitássá válhat az euróövezeti csatlakozás? Hogyan reagál a gazdaságpolitika a hirtelen jött sikerre, és mikor indulhat meg a Magyar Nemzeti Bank kamatvágási ciklusa? Erről beszél Németh Gábor, a VIG Alapkezelő szenior portfóliómenedzse, aki a közelmúltban nyerte el a „Feltörekvő Portfóliómenedzser” díjat a Privátbankár.hu Klasszis versenyében.

Ennyiért adják az eurót kedd reggel

Ennyiért adják az eurót kedd reggel

Drágább lett, a dollár viszont olcsóbb.

Merre ment hétfőn a forint? Nézze meg az árfolyamot, ennyiért adják az eurót!

Merre ment hétfőn a forint? Nézze meg az árfolyamot, ennyiért adják az eurót!

Felemásan alakult a kereskedés.

Árad? Nagyon sok olaj érkezhet hamarosan

Árad? Nagyon sok olaj érkezhet hamarosan

Döntöttek, de bármikor fel is függeszthetik a lépést a piaci mozgásoktól függően.

Furcsán ébredt a forint, megijedhetett

A forint is elkezdte az újabb hetet a bankközi devizapiacon.

Csúnyán elpáholták a jó magyar forintot

Csúnyán elpáholták a jó magyar forintot

Nem akármilyen fordulatot vett a kereskedés a pénteki nap végén.

Most zsákoljon be euróból, ha külföldre utazik

Most zsákoljon be euróból, ha külföldre utazik!

Enyhe erősödést ért el pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon

A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon (x)

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG