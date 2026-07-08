Új vezető az EXIM élén

Az új vezető kinevezésének célja az intézmény szakmai működésének további erősítése, a szervezeti megújulás támogatása, valamint az EXIM Magyarország értékteremtő szerepének megerősítése a magyar vállalkozások exportfinanszírozásában.

Az EXIM Magyarország a magyar gazdaság egyik meghatározó pénzügyi intézménye, amely stratégiai szerepet tölt be a hazai vállalkozások nemzetközi versenyképességének erősítésében és külpiaci növekedésük támogatásában. A következő időszak kiemelt célja az intézmény működésének további megerősítése, a prudens és átlátható működés fenntartása, valamint a hosszú távú fejlődést támogató szervezeti működés biztosítása.

Az új vezérigazgató kiemelt feladata lesz az EXIM portfóliójának felülvizsgálata és a működési folyamatok fejlesztése. Emellett a szervezet szakmai és szervezeti megújulását is irányítja annak érdekében, hogy az intézmény tovább erősítse pozícióját a magyar vállalkozások stratégiai pénzügyi partnereként.

Kiss Zalán közel húszéves hazai és nemzetközi bankszakmai, vállalatfinanszírozási és felsővezetői tapasztalatot szerzett pénzügyi szakember. Pályafutása során meghatározó vezetői feladatokat látott el Magyarország vezető pénzintézeteinél, kiemelkedő tapasztalatot szerezve szervezeti integrációk, működési transzformációk és nagyméretű vállalati üzletágak stratégiai irányítása terén.

Vezetői pályafutása során több milliárd euró értékű vállalati hitel- és betétállomány kezeléséért, vállalatfinanszírozási és strukturált finanszírozási tranzakciókért, valamint jelentős üzletfejlesztési és kockázatkezelési feladatokért felelt.

Kiss Zalán, az EXIM Magyarország vezérigazgatója a kinevezés kapcsán elmondta:, hogy "Az előttünk álló időszak legfontosabb feladata az intézmény szakmai működésének megerősítése, a portfólió átfogó felülvizsgálata, valamint annak biztosítása, hogy az EXIM magas szakmai színvonalon, prudens és átlátható működéssel, értékteremtő módon támogassa a magyar vállalkozások nemzetközi versenyképességét. Meggyőződésem, hogy ezt a célt a szervezetben felhalmozott tudásra, a munkatársak szakmai felkészültségére és elkötelezettségére építve lehet megvalósítani, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium szakembereivel és a külpiaci terjeszkedésben a hazai vállalatokat támogató szervezetekkel együttműködésben. - emelte ki Kiss Zalán.