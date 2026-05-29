Újabb csúcsra pörgött a forint a nagy megállapodás hírére

A magyar fizetőeszköz, amely ma reggel még a 354,4-es szinten mozgott az euróval szemben, délután 2 óra környékén a 353,7-es szint alá erősödött – ennél erősebb utoljára 2021 őszén volt a magyar valuta. A forint fél 3 után végül nagyjából visszatért a reggeli szintre.

A magyar kormányváltás, az uniós pénzekről szóló megállapodást valószínűsítő előzetes nyilatkozatok és a magyar euróbevezetés terve már eleve erősítették a forintot az elmúlt bő másfél hónapban.

Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ma kora délután jelentették be Brüsszelben, hogy 16,4 milliárd euró uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg: