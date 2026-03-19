Újabb elkeserítő reggelre ébredt a forint

Az eurót reggel hat órakor 393,15 forinton jegyezték a szerda este hat órai 392,04 forintos állás után. A dollár jegyzése 342,77 forintra ment fel 340,55 forintról, a svájci franké pedig 432,50 forintra 431,39-ről.

A forint így 0,3 százalékkal gyengült az euróval és a svájci frankkal, valamint 0,6 százalékkal a dollárral szemben.

Szerda este az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed nem változtatott az irányadó, 3,5-3,75 százalék közötti dollárkamat szintjén, ami erősítette a dollárt az euróval szemben. Ez egy fontos tényező volt a forint gyengülése mögött a meglévő közel-keleti feszültségek mellett.