Újabb határt győzött le a forint

Harc az erőforrásokért és a befolyásért: az ESG és a geopolitika

A világtörténelem folyamán mindig is kulcskérdés volt, hogy a klíma változása miként hat az egyes országok, közösségek gazdasági és társadalmi életére. Modern kori értelemben a cégek ma már azt vizsgálják, hogy a természeti, környezeti hatások miként befolyásolják a kockázataikat, az üzleti megtérülésüket. A Klasszis Média által szervezett ESG konferencián a geopolitikai hatalmi törekvések és a fenntarthatóság viszonyát vizsgáltuk meg közelebbről.