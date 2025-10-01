Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Újabb határt győzött le a forint

mfor.hu

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerdán estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,10 forintról 388,96 forintra csökkent 18 órakor, napközben 388,19 forint és 390,23 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 417,62 forintról 415,60 forintra csökkent, míg a dolláré 331,75 forintról 331,94 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1759 dollárról 1,1725 dollárra változott. (MTI)

Fotó: Depositphotos

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

 

