Újabb határt győzött le a forint

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,10 forintról 388,96 forintra csökkent 18 órakor, napközben 388,19 forint és 390,23 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 417,62 forintról 415,60 forintra csökkent, míg a dolláré 331,75 forintról 331,94 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1759 dollárról 1,1725 dollárra változott. (MTI)
