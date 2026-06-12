2p
Befektetés Forint Iráni válság

Újabb Trump blöff, vagy tényleg a béke hírére erősödik a forint?

mfor.hu

A reggeli órákban 353-ig erősödött a forint euróval szembeni árfolyama. Általános békeoptimizmus lett úrra a tőzsdéken és a devizapiacon. 

Magyar idő szerint reggel 7 óra környékén 353 forint 10 filléren jegyezték az eurót, a dollár 305 forint 20 filléren volt, míg a svájci frank 383 forint 40 fillérig jött le. A devizapiaci optimizmust az hajtja, hogy az Egyesült Államok este nem bombázta újra Iránt, sőt, hétvégén, nem várt fordulatként, akár az amerikai-iráni békemegállapodást is aláírhatják. Legalábbis erről szólnak a Reuters értesülései. Állítólag J. D. Vance alelnök képviselheti majd az Egyesült Államokat a hétvégén, az amerikai–iráni megállapodás aláírásán. Az sem kizárt, hogy Európában kötik meg a békalkut.

Este közösségi oldalán mindenesetre posztolt az amerikai elnök.

„Az Egyesült Államok nem hajtja végre az újabb, washingtoni idő szerint csütörtök estére tervezett légicsapásokat Irán ellen, ”tekintettel a béketárgyalásokon történt jelentős előrelépésre" – jelentette be Donald Trump.

Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök azt írta, hogy az egyeztetésekbe bekapcsolódott Irán „legmagasabb szintű vezetése”. „Minden érintett fél elfogadta a megbeszéléseket és azok végső pontjait, mind a koncepciót, mind a részleteket illetően” – fogalmazott az elnök, a megbeszélések részesei közül kiemelve az Egyesült Államok mellett Izraelt, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Törökországot, Bahreint, Pakisztánt, Kuvaitot, Egyiptomot és Jordániát. Hozzátette, hogy az Iránnal kötendő megállapodás helyét és is idejét „hamarosan” bejelentik, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni kikötők tengeri blokádja érvényben marad egészen addig, míg véglegessé válik a megállapodás.

Az izraeliek egyelőre nem reagált az esetleges iráni békével kapcsolatos amerikai bejelentésre.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Trump nem bombázott – jó nap volt az amerikai tőzsdéken

Trump nem bombázott – jó nap volt az amerikai tőzsdéken

Emelkedtek zárásra a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói az amerikai-iráni megállapodás közeledésének hírére, illetve a SpaceX cég tőzsdére lépésének hatására.

Megint villantott egyet a forint

Megint villantott egyet a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Varga Mihályék az idén még háromszor vagy négyszer csökkenthetnek kamatot – Klasszis Podcast

Ezt várja a piac Lugosi Barnabás, az MBH Alapkezelő portfóliómenedzsere szerint. Annak ellenére, hogy a geopolitikai feszültségek – a több mint négy éve tartó orosz-ukrán után február végén kitört iráni-izraeli (amerikai) háború – keltette inflációs nyomás miatt az Európai Központi Bank többször is kamatot emelhet.

Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

Több éves csúcson van a forint árfolyama, ha valamikor, akkor most érdemes lehet devizát váltani – mondják az OTP szakértői. Most ráadásul számos kedvezményt is kaphatnak az ügyfelek. 

Stagnál a forint

Vegyesen alakult, alig változott szerdán a magyar fizetőeszköz árfolyama a kora reggeli jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

A magyar privátbanki piac legjobbjait díjazták a Klasszis-gálán

A csúcsvagyonok világában nemcsak a teljesítmény, hanem a szakmai bizalom is számít: ezt tükrözik a Klasszis 2026-os privátbanki és bizalmi vagyonkezelési díjai is.

A hozam önmagában nem elég: ezek lettek a legjobb nyugdíjpénztári portfóliók

Első alkalommal díjazták a nyugdíjpénztári portfóliókat a Klasszis-gálán, ahol öt kockázati kategóriában hirdettek győztest 10 év eredményei alapján.

Miért hagyta le a lengyel gazdaság a magyart? Klasszis Podcast

Magyarország éveken át az olcsó munkaerőre és az exportra épített, miközben a lengyelek az oktatásba és a technológiába fektettek. Ez is az oka annak, hogy leelőzték a magyar gazdaságot – mondja Péntek Gábor.  

Már nem félnek Trump bombáitól? Nem volt ijedtség Európában

Hiába az újabb légicsapás, rezignáltak a piacok.

Még zsákolni kell? Ennyit ér a jó magyar forint

Felemás a hangulat reggel a devizapiacon.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?


Több éves csúcson van a forint árfolyama.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG