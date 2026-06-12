Újabb Trump blöff, vagy tényleg a béke hírére erősödik a forint?

Magyar idő szerint reggel 7 óra környékén 353 forint 10 filléren jegyezték az eurót, a dollár 305 forint 20 filléren volt, míg a svájci frank 383 forint 40 fillérig jött le. A devizapiaci optimizmust az hajtja, hogy az Egyesült Államok este nem bombázta újra Iránt, sőt, hétvégén, nem várt fordulatként, akár az amerikai-iráni békemegállapodást is aláírhatják. Legalábbis erről szólnak a Reuters értesülései. Állítólag J. D. Vance alelnök képviselheti majd az Egyesült Államokat a hétvégén, az amerikai–iráni megállapodás aláírásán. Az sem kizárt, hogy Európában kötik meg a békalkut.

Este közösségi oldalán mindenesetre posztolt az amerikai elnök.

„Az Egyesült Államok nem hajtja végre az újabb, washingtoni idő szerint csütörtök estére tervezett légicsapásokat Irán ellen, ”tekintettel a béketárgyalásokon történt jelentős előrelépésre" – jelentette be Donald Trump.

Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök azt írta, hogy az egyeztetésekbe bekapcsolódott Irán „legmagasabb szintű vezetése”. „Minden érintett fél elfogadta a megbeszéléseket és azok végső pontjait, mind a koncepciót, mind a részleteket illetően” – fogalmazott az elnök, a megbeszélések részesei közül kiemelve az Egyesült Államok mellett Izraelt, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Törökországot, Bahreint, Pakisztánt, Kuvaitot, Egyiptomot és Jordániát. Hozzátette, hogy az Iránnal kötendő megállapodás helyét és is idejét „hamarosan” bejelentik, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni kikötők tengeri blokádja érvényben marad egészen addig, míg véglegessé válik a megállapodás.

Az izraeliek egyelőre nem reagált az esetleges iráni békével kapcsolatos amerikai bejelentésre.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

(MTI)