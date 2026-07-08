Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter leváltotta a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség, valamint a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatóját – erről számolt be a miniszter Facebook-oldalán. Kapitány István csak annyit közölte, hogy a mai nappal, tehát július 8-tól visszahívta Bihari Katalint a HEPA Zrt-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéből, és Dr. Joó István a HIPA Zrt-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéből.
Újabb vezérigazgatókat váltott le Kapitány István
Távozik a a HEPA Zrt. és a HIPA Zrt. vezérigazgatója.