Újra 360 alatt izmozik a forint

Az eurót reggel 8 óra előtt nem sokkal 359 forint 10 filléren volt az euróval szemben. A dollárt 309 forint 10 filléren jegyezték, míg a svájci frank 393 forint 10 filléren állt. A héten a forint 0,8 százalékot erősödött az euróval, 0,7 százalékot a dollárral és 0,6 százalékot a svájci frankkal szemben. A forint május havi teljesítménye eddig 1,5 százalék izmosodás az euróval, 0,5 százalék erősödés a dollárral és 1,2 százalékos szintjavítás a svájci frankkal szemben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

(MTI)