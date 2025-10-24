Ünnep után gyenge lábakkal ébredt a forint

Az euró jegyzése reggel hét órakor 390,10 forinton állt az előző este hat órai 390,27 forint után, a dollárt 336,15 forinton jegyezték 336,04 forint után, a svájci frank pedig 422,23 forinton állt 422,50 után. A 43. heti hétfői kezdés óta a forint gyengült, 0,2 százalékkal az euróval és a svájci frankkal szemben és 0,6 százalékkal a dollár ellenében. Az októberi kezdéshez képest a forint 1,3 százalékkal áll gyengébben a dollárral és 1,1 százalékkal a svájci frankkal szemben, jegyzése az euró ellenében pedig nagyjából megfelel a hó elejinek. Az év eleje óta a forint erősödött mindhárom devizával szemben: 5,2 százalékkal az euró, 15,4 százalékkal a dollár és 3,6 százalékkal a svájci frank ellenében.