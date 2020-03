Valóságos kijárási tilalom jön Ausztriában

A korlátozó intézkedések hétfőn lépnek életbe, keddtől zárva tartanak az éttermek, és további korlátozások is várhatóak - közölte egy kormányszóvivő. Felkérjük az osztrákokat, szigeteljék el magukat - áll a Sebastian Kurz kancellár hivatala által kiadott közleményben. Ez azt jelenti, hogy csak a velük együtt élő emberekkel tartsanak fenn társas érintkezést - tették hozzá. Az embereket kérik, lehetőség szerint csak a halaszthatatlan munkavégzés, a szükséges élelmiszerek beszerzése és mások segítése céljából hagyják el a lakásukat.

Csak az öt főt nem meghaladó létszámú rendezvények, összejövetelek megtartása engedélyezett. A korlátozást a hatóságok ellenőrizni fogják, a nagyobb létszámú csoportban összeverődő embereket - akár egy játszótéren is - a rendőrök fel fogják szólítani, hogy menjenek haza.

Ausztria a beutazási tilalmi listára felvette Nagy-Britanniát, Hollandiát, Oroszországot és Ukrajnát is, és keddtől leállítja az ezekből az országokból érkező légijáratokat. A közlemény szerint ezekből az országokból csak azok léphetnek be, akik vállalják a kéthetes karantént, vagy érvényes orvosi igazolást mutatnak be arról, hogy egészségesek.

Már bírságolnak is Az udvarias megfogalmazás ellenére az osztrákok a rendőrséggel ellenőrzik majd az utcákat és bírságolni is fognak. Az ORF szerint egyes titalmak megszegőire 2180 euróig terjedő közigazgatási büntetéseket szabhatnak ki. Más szabálysértésekre 3600 euróig terjedő adminisztratív bírságok vonatkozhatnak.

Ausztria korábban a szomszédos Svájcból és Olaszországból érkezők előtt zárta le a határait a koronavírus-járvány miatt, hétfőtől a legtöbb üzlet - kivéve az élelmiszerboltokat és a gyógyszertárakat - zárva tart. Ausztriában a megbetegedések száma elérte a 800-at, hat ember meggyógyult, egy meghalt, a tesztet 8100 embernél végezték el. Fertőzéseket mint a kilenc ausztriai tartományból jelentettek.

Vasárnap egy bécsi kórházban elhunyt egy 65 éves beteg, akinél fennállt a fertőzés gyanúja. Az esetet még tisztázni kell - közölte Michaela Riegler-Keil, a Ferenc József Kórház (KFJ) orvosigazgatója. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap rendelettel életbe léptette a koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedéseket.

Eszerint március 16-tól két hétig Ukrajna nem engedélyezi a beutazást a külföldi állampolgároknak, kivéve azokat, akiknek érvényes állandó vagy ideiglenes tartózkodási engedélyük van az országban. Március 17-től pedig két hétre leáll minden légi, valamint vasúti és buszjáratokon zajló személyszállítás a határokon keresztül.

A kijevi vezetés ezért kérte a külföldön tartózkodó ukránokat, hogy lehetőleg március 17-ig térjenek vissza az országba, ezután ugyanis csak saját gépkocsival, közúton juthatnak haza a korlátozások ideje alatt. A külügyminisztérium ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz a határidő letelte után még külföldön rekedt ukránok hazatérésének biztosítására.

Denisz Smihal miniszterelnök közben azt tanácsolta az ukrán lakosságnak, hogy lehetőleg az országon belül se utazzanak. Szerbiában szombat este óta nem regisztráltak újabb beteget, így a fertőzöttek száma továbbra is 46. A belgrádi kormány döntése értelmében vasárnaptól a Franciaországból, Németországból, Ausztriából, Szlovéniából, Spanyolországból, Görögországból és Svájcból érkező külföldi állampolgárok nem léphetnek Szerbia területére.

Ugyanez vonatkozik már néhány napja az Olaszországból, Iránból és Romániából érkező nem szerb állampolgárokra. A szerb állampolgárok beléphetnek a saját országukba bárhonnan is jönnek, de ha a hatóság úgy ítéli meg, karantén alá helyezhetők. A belgrádi kormány napról napra bővíti azon országok listáját, amelyek állampolgárai nem léphetnek be az országba.

Aleksandar Vucic szerb elnök vasárnap este jelenti be, hogy úgynevezett civil célokra beveti-e a hadsereget, esetleg a határvédelemben nyújtanak segítséget a jövőben a katonák az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Az államfő szombaton arról beszélt, nem tartja kizártnak, hogy szükségállapotot hirdetnek az országban, kedden pedig a várakozások szerint az április 26-ra tervezett általános választások esetleges elhalasztásáról is beszél a politikai pártok vezetőivel.

Az eszéki helyi hatóságok szombat este újabb megbetegedést jelentettek a horvátországi Eszék-Baranya megyéből, ahol korábban már két embernél kimutatták a fertőzést. Az eszéki újabb páciens kapcsolatban állt a másik kettővel. Horvátországban eddig 39 fertőzöttet tartanak számon országos szinten.