Vámháborúk és béke-tradek: mibe érdemes most befektetni? Klasszis Podcast

A Privátbankár Klasszis díj történetében először fordult elő, hogy női nyertesek lett az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere díjnak, korábban még női jelölt sem volt erre a díjra. Czakó Ágnes, az OTP Alapkezelő szenior portfólió-menedzsere arról is beszél a Klasszis Média podcastjában, miben más egy női és egy férfi alapkezelő stratégiája, ha egyáltalán vannak különbségek. Régiós részvényalap-kezelőként szóba kerül, mi vár Magyarországra és a régióra a vámháborúkban, tud-e a térség és Magyarország profitálni a nyugat-európai stimulusokból.

Magyarországon választási év várható, ilyenkor meglódul a költekezés, kérdés az is, várhatók-e emiatt újabb különadók, amelyek érintik a tőzsdei cégeket. A legfontosabb persze az, hogyan fektessen most be a pénzét egy kisbefektető. Ott vannak például a béke-trade-ek, érdemes-e ezek közül szemezgetni.

Az interjú 2025. május 28-án készült.

A beszélgetést itt nézheti meg:

0:00 Beköszönés

0:53 Mi a különbség egy férfi és egy női portfóliókezelő között?

4:45 Hogyan lett jó sztori a Magyar Telekom?

8:12 Milyen kimenetelekkel lehet számolni a vámháborúban, Magyarország hogyan jöhet ki ebből?

11:33 A hazai részvénypiac alakulása, jöhetnek-e további különadók a választási évben

13:55 Mi az a béke-trade? Van-e potenciál az OTP-ben, a Raiffeisenben?

17:11 Tanácsok kisbefektetőknek

20:10 Temetni kell-e az ESG-t, a zöldítést?

24:42 Elköszönés

Összes videós anyagunkért kattintson ide>>>

Ha csak hallgatni szeretné műsorainkat, itt megteheti:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>