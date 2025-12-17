3p
Vannak még egyedi befektetési sztorik Magyarországon és a régió többi országában is – Klasszis Podcast

Izsó Márton - Veresegyházi Gábor

Beszélgetés Simon Péterrel, a Raiffeisen Alapkezelő vezérigazgatójával, valamint Gyetvai Károly értékesítési vezetővel.

A fenntarthatóság ma már nem pusztán környezetvédelmi kérdés, hanem egyre fontosabb befektetési szempont is, amely kézzelfogható hatással van a hozamokra és a kockázatokra. A Klasszis Podcastban azt jártuk körül, hogy mit jelent valójában az ESG a befektetések világában, és hogyan válik a fenntarthatóság a professzionális vagyonkezelés szerves részévé.

Simon Péter, a Raiffeisen Alapkezelő vezérigazgatója, valamint Gyetvai Károly értékesítési vezető első kézből mutatják be, hogyan épülnek be az ESG-szempontok a befektetési döntésekbe. Külön aktualitást ad a beszélgetésnek, hogy a Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja elnyerte a „Legjobb Vegyes Kiegyensúlyozott ESG Alap” díjat a Klasszis ESG gálán.

A podcastban szó esik arról, mire figyel egy alapkezelő egy vállalat fenntarthatósági működését vizsgálva, és mennyire tudatosak ma a befektetők ezen a területen. Emellett tőkepiaci kitekintést is adunk: érintjük a magyar, a közép- és kelet-európai és az amerikai piacok kilátásait, valamint az arany szerepét a portfóliókban. Kiderül, mi hajtja a BUX emelkedését, van-e még potenciál a régióban, és hogyan értékelhető az AI-láz a részvénypiacokon.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:00 Beköszönés

0:45 Fenntarthatóság a befektetésekben, mi is az az ESG?

4:15 Milyen szempontokat figyelnek a profi befektetők, ha a vállalati fenntarthatóságot vizsgálják?

8:25 A vállalatok társadalmi (social) felelőssége összetettebb kérdés, mint ahogy először gondolnánk

10:41 Befektetőként rendkívül fontos az átlátható vállalatirányítás (governance) egy tőzsdei cég esetében

13:30 Mely befektetési alapokat nevezhetjük ESG-alapoknak? Befektetési alapok SFDR rendelet szerinti besorolása

15:30 Az ESG-szempontok mint kockázatkezelési eszközök

22:20 Tőkepiaci trendek: folytatódhat a közép- és kelet-európai régiós részvénypiac jó teljesítménye 2026-ban is?

26:42 Amerikai részvénypiac, AI lufi, ne csak az Nvidia-ra fókuszáljunk!

33:15 Az aranybefektetések szerepe a megtakarítási portfóliókban

