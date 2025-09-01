Váratlan számokat láthat, ha most akar eurót venni

Erős hétfőn van túl a forint: az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,63 forintról 395,22 forintra változott este hét órára.

A svájci frank jegyzése a reggeli 423,48 forintról 421,53 forintra, míg a dolláré 338,69 forintról 337,78 forintra mozdult cikkünk írásakor. Az euró és a dollár egymáshoz viszonyított árfolyama reggel óta gyakorlatilag nem változott: továbbra is 1,17 dollárba kerül egy euró.