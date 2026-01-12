Varga Mihály: a forint és a hazai tőzsde is remekelt

A hazai tőzsde 2025-ben rekordokat halmozott, ez lenyomatot ad a magyar gazdaságról is – jelentette ki Varga Mihály a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) rendezett évindító sajtótájékoztatón. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a jegybank közleménye szerint hozzátette: ezzel párhuzamosan a tavalyi év az új jegybanki vezetés számára a helyreállítás és a racionalizálás éve volt, idén pedig a legfőbb cél a stabilitás további erősítése. A jegybankelnök hangsúlyozta: az árstabilitás elérése és fenntartása, a forint árfolyamának stabilizálása, a tartalékok magas szintje és a tőkeerős bankrendszer hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar gazdaság a kihívásokkal teli időszakban is fenntarthatóan fejlődjön. A jegybank 2025-ben olyan folyamatokat indított el, amelyek megalapozták az idei év stabilitásorientált működését.



Varga Mihály egy korábbi fotón. Itt is kiemelte a stabilitást a jegybank elnöke

Fotó: Klasszis Média / Dobos Zoltán

Varga Mihály elmondta: az árfolyamingadozás 5 éve nem volt ilyen kedvező, a jegybank tartaléka soha nem látott csúcsra, 50 milliárd euro fölé nőtt. A bankok erős pozíciója olyan megállapodások megkötését tette lehetővé, amelyek alacsonyabb díjakat, tervezhetőbb beruházásokat és az átláthatóbb hiteleket segítik elő. A jegybankelnök felhívta a figyelmet arra is: a magyar tőzsde 2025-ös éve rekordszinten teljesített. A BUX index 110 ezres szint körüli alakulása az egész magyar gazdaság erősödését tükrözi. Varga Mihály rámutatott: ugyancsak erős pillért jelent a forint árfolyamának stabilizálása, amely a tavalyi év során trendszerűen és jelentősen erősödött.

Egy évvel ezelőtt a forint-euróárfolyam a 410-es szint környékén mozgott, ma pedig a 385-ös szint körül alakul. Elmondható tehát, hogy aki forintban takarított meg, jól járt – fejtette ki a jegybankelnök. Varga Mihály hozzátette: korunk kockázatokkal teli világában komoly érték, ha egy ország képes belső forrásokból építkezni. Az aktívabb tőzsdei jelenlét egyszerre javítja a hazai cégek forrás-ellátottságát és növelheti a családi megtakarítások hozamát is – fejtette ki Varga Mihály.