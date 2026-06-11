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Varga Mihályék az idén még háromszor vagy négyszer csökkenthetnek kamatot – Klasszis Podcast

Izsó Márton - Csabai Károly

Ezt várja a piac Lugosi Barnabás, az MBH Alapkezelő portfóliómenedzsere szerint. Annak ellenére, hogy a geopolitikai feszültségek – a több mint négy éve tartó orosz-ukrán után február végén kitört iráni-izraeli (amerikai) háború – keltette inflációs nyomás miatt az Európai Központi Bank többször is kamatot emelhet.

Sajnálatos módon a háborúk korszakát éljük. Valamelyiket fegyverrel vívnak meg, mint az orosz-ukránt, vagy az iráni-izraelit (amerikait), s van, amelyiket gazdasági eszközökkkel. Hiszen a geopolitikai konfliktus miatt ugyan az Egyesült Államok által kirobbantott vámháború háttérbe szorult, de ez csak a látszat, a mélyben tovább dolgoznak az ellenséges erők.

Ilyen körülmények között hosszú idő után végre nem arról kell értekeznünk, hogy a globális problémák Magyarországot súlyosabban érintik. Legalábbis ha a forint árfolyamát nézzük, ami öt éve nem volt ilyen magas az euróval szemben. A megfejtés: a választási eredmény és – most már – az ennek következtében az Európai Unióval normalizálódó viszony, az előző kormánnyal szembeni jogállamisági aggályok miatt befagyasztott forrásokhoz való hozzáférés kézzelfogható esélye.

De vajon mit hozhat a jövő és mi lehet a hazai befektetők válasza a mostani helyzetre? Ezekről is faggattuk Lugosi Barnabást, az MBH Alapkezelő portfóliómenedzserét.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja meg: 

0:00 Beköszönés.

0:52 Az iráni-izraeli (amerikai) háború hatása.

2:05 A piac már beárazta az MNB június végi kamatcsökkentését.

5:07 A Fed új elnöke Trump szája-íze szerint tevékenykedhet?

7:08 A vámháborúról.

9:04 Milyen az európai és a magyar gazdaság helyzete?

12:09 Nem túl erős már a forint?

14:24 Milyen befektetési lehetőségek kínálkoznak?

23:09 Elköszönés.

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