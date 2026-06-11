Varga Mihályék az idén még háromszor vagy négyszer csökkenthetnek kamatot – Klasszis Podcast

Sajnálatos módon a háborúk korszakát éljük. Valamelyiket fegyverrel vívnak meg, mint az orosz-ukránt, vagy az iráni-izraelit (amerikait), s van, amelyiket gazdasági eszközökkkel. Hiszen a geopolitikai konfliktus miatt ugyan az Egyesült Államok által kirobbantott vámháború háttérbe szorult, de ez csak a látszat, a mélyben tovább dolgoznak az ellenséges erők.

Ilyen körülmények között hosszú idő után végre nem arról kell értekeznünk, hogy a globális problémák Magyarországot súlyosabban érintik. Legalábbis ha a forint árfolyamát nézzük, ami öt éve nem volt ilyen magas az euróval szemben. A megfejtés: a választási eredmény és – most már – az ennek következtében az Európai Unióval normalizálódó viszony, az előző kormánnyal szembeni jogállamisági aggályok miatt befagyasztott forrásokhoz való hozzáférés kézzelfogható esélye.

De vajon mit hozhat a jövő és mi lehet a hazai befektetők válasza a mostani helyzetre? Ezekről is faggattuk Lugosi Barnabást, az MBH Alapkezelő portfóliómenedzserét.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja meg:

0:00 Beköszönés.

0:52 Az iráni-izraeli (amerikai) háború hatása.

2:05 A piac már beárazta az MNB június végi kamatcsökkentését.

5:07 A Fed új elnöke Trump szája-íze szerint tevékenykedhet?

7:08 A vámháborúról.

9:04 Milyen az európai és a magyar gazdaság helyzete?

12:09 Nem túl erős már a forint?

14:24 Milyen befektetési lehetőségek kínálkoznak?

23:09 Elköszönés.

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)