Varga Mihályék az idén még háromszor vagy négyszer csökkenthetnek kamatot – Klasszis Podcast

Sajnálatos módon a háborúk korszakát éljük. Valamelyiket fegyverrel vívnak meg, mint az orosz-ukránt, vagy az iráni-izraelit (amerikait), s van, amelyiket gazdasági eszközökkkel. Hiszen a geopolitikai konfliktus miatt ugyan az Egyesült Államok által kirobbantott vámháború háttérbe szorult, de ez csak a látszat, a mélyben tovább dolgoznak az ellenséges erők.
Ilyen körülmények között hosszú idő után végre nem arról kell értekeznünk, hogy a globális problémák Magyarországot súlyosabban érintik. Legalábbis ha a forint árfolyamát nézzük, ami öt éve nem volt ilyen magas az euróval szemben. A megfejtés: a választási eredmény és – most már – az ennek következtében az Európai Unióval normalizálódó viszony, az előző kormánnyal szembeni jogállamisági aggályok miatt befagyasztott forrásokhoz való hozzáférés kézzelfogható esélye.
De vajon mit hozhat a jövő és mi lehet a hazai befektetők válasza a mostani helyzetre? Ezekről is faggattuk Lugosi Barnabást, az MBH Alapkezelő portfóliómenedzserét.
A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja meg:
0:00 Beköszönés.
0:52 Az iráni-izraeli (amerikai) háború hatása.
2:05 A piac már beárazta az MNB június végi kamatcsökkentését.
5:07 A Fed új elnöke Trump szája-íze szerint tevékenykedhet?
7:08 A vámháborúról.
9:04 Milyen az európai és a magyar gazdaság helyzete?
12:09 Nem túl erős már a forint?
14:24 Milyen befektetési lehetőségek kínálkoznak?
23:09 Elköszönés.
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