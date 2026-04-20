Várható volt: az éj leple alatt berobbant a fekete arany

Az olajárak közel 7 százalékkal emelkedtek a határdiős kereskedésben magyar idő szerint vasárnap éjjel. Múlt pénteken még 10 százalékot is meghaladó zuhanást láthattunk, csakhogy a hétvégén Irán ismét lezárta a Hormuzi-szorost az amerikai tengeri blokádra válaszul.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap közölte, hogy az amerikai haditengerészet tüzet nyitott egy iráni konténerszállító hajóra az Ománi-öbölben, majd lefoglalta azt, amire Teherán azonnali válaszcsapást ígért. A West Texas Intermediate (WTI) májusi határidős jegyzése bő 6 százalékkal, hordónként 87,69 dollárra ugrott, míg a júniusi szállítású Brent 6,2 százalékos drágulás után 95,98 dolláron forgott, de előbbi terméktípus rövid időre 7 százalék körüli drágulást is mutatott. (BBN)

