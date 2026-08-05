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Klasszis Befektetői Klub
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Befektetés

Vége a gyengélkedésnek, új erő szállta meg a forintot

mfor.hu

Erősödött szerda reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hét órára 360,73 forintra mérséklődött az előző délután hat órai 361,49 forintról. A dollár jegyzése 312,83 forintra csökkent 313,68-ról, a svájci franké pedig 386,99 forinton állt 387,54 után. A forint az év eleje óta az euróval szemben 6,2, a dollár ellenében 4,5, a svájci frankkal szemben pedig 6,3 százalékkal erősödött.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

(MTI)

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