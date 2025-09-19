Véget ért a forint hatalmas menetelése

Gyengült pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon, adta hírül az MTI.

Az eurót délután hat órakor 390,77 forinton jegyezték a reggel hat órai 389,64 forint után, a dollár jegyzése 332,74 forintra ment feljebb 330,55 forintról, a svájci franké pedig 418,35 forintra emelkedett 417,18-ról.

Péntek délutáni jegyzésén a forint vegyesen, csekély változással áll a hétfői kezdéshez képest. Euróban a jegyzése csaknem megegyezik a heti kezdéssel, a dollárral szemben 0,1 százalékkal erősödött, a svájci frank ellenében pedig közel ennyit gyengült.

A szeptemberi kezdésnél a forint másfél százalékkal áll erősebben az euróval szemben, közel két százalékkal erősebben a dollár ellenében és bő egy százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint 5 százalékkal erősödött az euróval szemben, 16,3 százalékkal a dollár és 4,5 százalékkal a svájci frank ellenében.