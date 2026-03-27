Végre kedvező hírek a Közel-Keletről, így reagált rá a forint

Az euró jegyzése hét órakor 388,09 forintra változott a csütörtök esti 388,02 forintról. A dollár árfolyama 336,39 forintról 336,34 forintra csökkent, a svájci franké pedig 423,42 forintról 422,86 forintra gyengült.

Az euró jegyzése 1,1541 dollárra erősödött a csütörtök esti 1,1534 dollárról.

Az iráni háborúval kapcsolatos fejleményekre reagálva a Magyar Nemzeti Bank a héten szinten tartotta a februárban közel másfél év után 6,25 százalékra csökkentett alapkamatot. Erről itt olvashatnak:

Kapcsolódó cikk Varga Mihály a kamatemelésről: minden opció az asztalon van Mindenki a várható inflációs kockázatokra figyel.

Donald Trump amerikai elnök pedig 10 napos haladékot adott Iránnak, amíg a szerinte jól haladó tárgyalásokat tovább folytatják a közel-keleti konfliktus lezárásával kapcsolatban: