Végtelen QE-t jelentett be a Fed, ugranak a tőzsdék

Bezár a New York-i tőzsde, de a kereskedés nem áll le

Ha tőzsdékről látunk képes összefoglalót, akkor az esetek többségében a New York-i Értéktőzsde szerepel ezeken, ahol a brókerek még most is jelen vannak fizikailag. Csütörtöktől viszont kiürül a parkett, mivel az ott dolgozók között is találtak koronavírussal fertőzöttet.