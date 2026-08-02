Venni kell? Az arany szenved, de enek a kapós fémnek még a gyilkos viharok is felverik az árát

Ugyan az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed július 29-i kamatdöntését követően több periódusban tudott rövid időre erősödni az arany, de mindez a szakértőket és a fémpiaci kereskedőket egyelőre nem győzte meg. Úgy tűnik érkezhet a vöröses fém, melynek sokkal jobb éve lehet - írja oldalán a Privátbankár.

Ugyanis elmaradt az előzetesen a kamatok tartásától várt megkönnyebbülés és a nemesfémek árának elszállása.

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A mostani fejlemény sok kereskedőnél már az utolsó csepp lehetett azok után, hogy a nemesfémek, élükön a legfényesebb arannyal már az iráni háború február végi kitörése óta szenvednek. A világpiaci jegyzések pedig egy szűkebb sávba szorultak.

Arról, hogy a réz hogyan ragyogta túl az aranyat a jövőben, és miért kedvezők a rézpiac kilátásai további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.