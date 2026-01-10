Verheti a fejét a falba, aki nem hétfőn vett forintot

Pedig jól indult. A külföldre (téli nyaralásra vagy síelésre) készülők hétfőn még örülhettek annak, hogy az eurót négy éve nem látott alacsony árfolyamon tudták váltani. A hazai bankközi devizapiacon ugyanis az uniós pénz 383,54 forinton nyitotta január első teljes üzleti hetét. Ám azt követően kisebb-nagyobb kilengésekkel, de trendszerűen gyengült. Pénteken kora délután már a 386-os szint fölé is került a jegyzése, s bár azt követően korrigált, a hetet így is a hétfőinél gyengébben, 385,831-en zárta a forinttal szemben.

Hasonló pályán mozgott a másik fő vezető devizával szemben is a fizetőeszközünk. A dollár jegyzése például 328,23-ről 331,362-ig ment fel, ami még istenes, hiszen péntek délután volt 332 felett is.

A hét eleje erősebb volt

Fotó: DepositPhotos.com

A végeredményt tekintve a svájcifrank-forint relációban is ugyanaz volt a helyzet, a héten belüli mozgás azonban eltérő volt. A 413,27-es hétfői szinthez képest ugyanis kedden délután volt a legdrágább a helvét deviza, 415,229 forint, míg a hetet 414,116-on hagyta maga mögött, azaz még itt romlott a legkevesebbet a pénzünk értéke.