1p
Befektetés Dollár Euró Forint Svájci frank

Verheti a fejét a falba, aki nem hétfőn vett forintot

mfor.hu

A hazai fizetőeszköz gyengébben zárta január első teljes üzleti hetét, mint ahogyan nyitotta.

Pedig jól indult. A külföldre (téli nyaralásra vagy síelésre) készülők hétfőn még örülhettek annak, hogy az eurót négy éve nem látott alacsony árfolyamon tudták váltani. A hazai bankközi devizapiacon ugyanis az uniós pénz 383,54 forinton nyitotta január első teljes üzleti hetét. Ám azt követően kisebb-nagyobb kilengésekkel, de trendszerűen gyengült. Pénteken kora délután már a 386-os szint fölé is került a jegyzése, s bár azt követően korrigált, a hetet így is a hétfőinél gyengébben, 385,831-en zárta a forinttal szemben.

Hasonló pályán mozgott a másik fő vezető devizával szemben is a fizetőeszközünk. A dollár jegyzése például 328,23-ről 331,362-ig ment fel, ami még istenes, hiszen péntek délután volt 332 felett is.

A hét eleje erősebb volt
Fotó: DepositPhotos.com

A végeredményt tekintve a svájcifrank-forint relációban is ugyanaz volt a helyzet, a héten belüli mozgás azonban eltérő volt. A 413,27-es hétfői szinthez képest ugyanis kedden délután volt a legdrágább a helvét deviza, 415,229 forint, míg a hetet 414,116-on hagyta maga mögött, azaz még itt romlott a legkevesebbet a pénzünk értéke.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A magyar fizetőeszköz kissé gyengült a pénteki bankközi piacon.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

385 fölé kúszott az euró.

Itt vannak a friss árfolyamok.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

A magyar fizetőeszköz kissé gyengült a keddi bankközi kereskedésben.

Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta nem volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz. 

Felemás napja volt a forintnak.

Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel.

