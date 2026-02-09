1p
Vérszemet kapott a forint: 2023 óta nem láttunk ilyen árfolyamot

mfor.hu

Erősödött délutánra a forint.

Ahogy arról reggeli cikkünkben is olvashatott, az euró jegyzése hétfő reggel hét órakor 377,89 forint volt a péntek esti 377,92 forint után.

A dollár árfolyama hétfő reggel 318,82 forinton állt a korábbi 320,04 forintot követően. Délután négy óra után nem sokkal az euró árfolyama 376,75 forinton állt, míg a dollár jegyzése a 316,07-es szinten mozgott, többször is kacérkodva a 315-el kezdődő árfolyammal.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

376-al kezdődő euróárfolyamot legutoljára 2023 végén lehetett látni. A Portfolio cikke szerint a nemzetközi hangulatot javította a japán választások eredménye, amelyet a befektetők stabilitási jelzésként értelmeztek, ez pedig a jen erősödésén és a dollár további gyengülésén keresztül a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak is kedvezett. A dollárt közben továbbra is nyomás alatt tartja az amerikai politikai és gazdaságpolitikai bizonytalanság, valamint az a piaci újraértékelés, amely a Warsh-féle Fed-elnökség lehetséges következményeit próbálja árazni, miközben a hazai oldalon változatlanul támogató tényező a magas kamatkörnyezetre épülő befektetői stratégia.

