1p
Befektetés Forint

Vérszemet kapott a forint

mfor.hu

Jól sikerült a szerdai napja a forintnak.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 388,37 forintról 386,55 forintra változott este hat órára, napközben 386,50 forint és 388,53 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 417,80 forintról 415,19 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 337,94 forintról 336,59 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1493 dollárról 1,1484 dollárra változott.

