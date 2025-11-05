Vérszemet kapott a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 388,37 forintról 386,55 forintra változott este hat órára, napközben 386,50 forint és 388,53 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 417,80 forintról 415,19 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 337,94 forintról 336,59 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1493 dollárról 1,1484 dollárra változott.