Befektetés Árutőzsdei termékek

Veszélyben a nyaralás: ránk rúgná az ajtót ez a tőzsdei fejlemény

mfor.hu

Nem árt ébernek lennünk, a szakértő szerint főleg a nyár közepe hozza majd el a komoly izgalmakat.

Májusban kell eladni. Szól az egyik szakállas tőzsdei bölcsesség magyarul. Na, ez az, ami az árupiacra, hát még idén a rézpiacra kifejezetten nem lesz igaz a szakértő szerint.

A réz piaca a kínai holdújév és a tél végével ismét izgalmassá vált és a vöröses fém teljesítményére már most sem lehet egy szavunk sem: a Londoni Fémtőzsdén (LME) jegyzett ára már február utolsó kereskedési napján is mintegy 13 400 dollár volt a tonnánkénti árra vetítve. Ez február utolsó hetében önmagában is egy szűk 2,5 százalékos ralit jelentett, de ezzel a teljesítménnyel már második hete emelkedik a fém jegyzése megszakítás nélkül.

Mindent vihet, csak várjuk ki a nyarat

A Bank of America nyersanyagstratégája, Michael Widmer nemrég megjelent nyilatkozatában közölte: A réz és az alumínium áremelkedése rövid távon korlátozott maradhat, a harmadik negyedévben azonban újabb drágulás várható. Hogy mekkora és pontosan minek köszönhető drágulás várhat a rézre, arról további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

Bombázás után: alaposan elhasaltak Európa nagyágyúi

Nem sok optimizmusra adott okot a hét eleje a főbb európai parkettek teljesítménye alapján.

Berobbant a gáz ára a tőzsdén

Kifejezetten ideges kereskedési nyitány volt látható a TTF holland gáztőzsdén.

Nézze meg: nem tette zsebre a forint a hétvégén történteket

Ma reggel is elindult a kereskedés a bankközi devizapiacon. A forint is reagált.

Hatalmas tengeri tumultus alakult ki – Irán a háttérben

Nagy számban sorakoztak fel a megrekedt tankerek a Közel-Keleten.

Duplázhat a kőolaj, forrong a Közel-Kelet

Ellehetetlenült a világ egyik legfontosabb olajpiaci kereskedelmi útvonala az Iráni válság miatt.

Becsönget a szomszédhoz, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Megbeszélhetik, hogy ma gyenge nap volt, de az összkép azért nem rossz.  

Tovább menetel a forint

Közelít a 375-ös árfolyamhoz az euró.

Égig emelné az újabb csapás a kapzsiság szimbólumának árát

Súlyos ára lehet az újabb szárnyalásnak az arany kapcsán.

Jó hírt közölt az államkincstár a lakossági állampapírokkal kapcsolatban

Még biztonságosabb az online állampapír-vásárlás a Magyar Államkincstárban: új védelmi elemekkel bővült a WebKincstár és a MobilKincstár alkalmazás február 26-tól.  A Kincstár állampapír-forgalmazási online felületeinek újabb biztonsági fejlesztései a befektetések védelmét szolgálják.

Kapaszkodjon meg: csaknem hároméves csúcson jár a forint

Erősödött a forint, már csak 375 forint az euró.

