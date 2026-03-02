Veszélyben a nyaralás: ránk rúgná az ajtót ez a tőzsdei fejlemény

Májusban kell eladni. Szól az egyik szakállas tőzsdei bölcsesség magyarul. Na, ez az, ami az árupiacra, hát még idén a rézpiacra kifejezetten nem lesz igaz a szakértő szerint.

A réz piaca a kínai holdújév és a tél végével ismét izgalmassá vált és a vöröses fém teljesítményére már most sem lehet egy szavunk sem: a Londoni Fémtőzsdén (LME) jegyzett ára már február utolsó kereskedési napján is mintegy 13 400 dollár volt a tonnánkénti árra vetítve. Ez február utolsó hetében önmagában is egy szűk 2,5 százalékos ralit jelentett, de ezzel a teljesítménnyel már második hete emelkedik a fém jegyzése megszakítás nélkül.

Mindent vihet, csak várjuk ki a nyarat

A Bank of America nyersanyagstratégája, Michael Widmer nemrég megjelent nyilatkozatában közölte: A réz és az alumínium áremelkedése rövid távon korlátozott maradhat, a harmadik negyedévben azonban újabb drágulás várható. Hogy mekkora és pontosan minek köszönhető drágulás várhat a rézre, arról további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.