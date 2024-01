Veszünk mi még 400 forintért svájci frankot!

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel a szerda kora esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon az MTI összefoglalója szerint.

Az euró árfolyama fél hétkor 380,21 forintra csökkent a szerda kora esti 380,89 forintról. Nem sokkal később néhány fillérrel 380 alatti árfolyamot is láthattunk Ahogy a Privátbankár Árfolyamkereső grafikonján is látszik, szerdán nap közben rövid időre 382 forinton is járt az euró jegyzése:

A svájci frank jegyzése 404,84 forintról 403,73 forintra csökkent:

A dollár árfolyama pedig 350,75 forintról 349,09 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a kora esti 1,0859 dollárról 1,0893 dollárra erősödött.